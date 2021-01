Mädchenleiche (19) in Lüneburg entdeckt – Parkplatz abgeriegelt

Wie die Polizei in Lüneburg am Dienstagmorgen, 19. Januar, mitteilte, wurde gegen 3 Uhr nachts auf einem Parkplatz im Stadtteil Schützenplatz die Leiche einer 19-Jährigen entdeckt. Die junge Frau saß tot in ihrem Auto.

„Die 19-Jährige aus dem Landkreis Lüneburg wies mehrere Verletzungen auf, die zum Tod geführt haben dürften“, erklärte Polizeisprecherin Antje Freudenberg in einer Pressemeldung.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zu dem Tötungsdelikt. Weitere Informationen folgen. (sm)