Mann bei Brand von Baumhaus in Hambacher Forst schwer verletzt

Beim Brand eines Baumhauses im Hambacher Forst im rheinischen Braunkohlerevier ist ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Aachen in der Nacht zum Dienstag mitteilte, wurden Rettungskräfte am Montagabend alarmiert. Das Baumhaus brannte demnach in vier Metern Höhe.

Vor Ort fanden die Rettungskräfte den schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzten Mann. Er hatte sich Brandverletzungen zugezogen und wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Das Baumhaus wurde vom Feuer zerstört. Die Brandursache war zunächst unklar. (afp)