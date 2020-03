Cottbus: 31-jähriger Deutscher in Innenstadt erschossen

In der Cottbusser Innenstadt ist ein Mann kurz nach 20:30 offenbar erschossen worden. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben am Sonntagabend in den Puschkin-Park gerufen, nachdem Zeugen dort Schüsse gehört und einen schwer verletzten Mann gefunden hatten. Bei dem Mann handle es sich um einen 31-jährigen Deutschen aus der Region, hieß es.

Trotz Reanimationsversuchen sei er noch vor Ort verstorben, teilte die Polizei weiter mit. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Cottbus zum Tathergang dauerten am Montag an, wie ein Polizeisprecher sagte.

Noch in den Nachtstunden kamen Fährten- und Sprengstoffspürhunde zum Einsatz, um gemeinsam mit Kriminaltechnikern Beweismittel zu sichern. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern bis zur Stunde an. (afp)