Mann in Regensburg auf offener Straße erschossen

In Regensburg ist am Donnerstag ein 57 Jahre alter Mann auf offener Straße erschossen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde nach kurzer Fahndung in Tatortnähe ein Verdächtiger festgenommen. Bei dem 55-Jährigen sei eine Schusswaffe beschlagnahmt worden. Die Hintergründe und das Motiv der Tat seien noch vollkommen unklar.

Der Tatort liegt in der Nähe des Regensburger Hauptbahnhofs, die betroffene Straße wurde vorübergehend weiträumig abgesperrt. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts auf und ordnete eine Obduktion an. Zur Unterstützung der Ermittlungen wurde das bayerische Landeskriminalamt hinzugezogen. (afp)