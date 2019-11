Mann soll Auto mit Ehefrau darin angezündet haben – 45-Jährige stirbt

Im Streit soll ein 47-Jähriger im baden-württembergischen Gerabronn ein Auto mit seiner Ehefrau darin angezündet haben.

Die Polizei fand die 45-Jährige am Donnerstag leblos in dem brennenden Wagen vor, wie die Beamten in Aalen und die Staatsanwaltschaft in Ellwangen mitteilten. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Die Frau soll zuvor bei einem Streit wegen Scheidungsproblemen mit ihrem Mann verletzt worden sein.

Der beschuldigte Ehemann, von dem die Frau getrennt lebte, konnte wenig später festgenommen werden. Ein Richter erließ Haftbefehl. Am Freitag soll die Leiche der Frau obduziert werden. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus, die Ermittlungen dauern an. (afp)