Bad Soden: Mann tötet Nachbarn und attackiert Busfahrer mit Messer

Im hessischen Bad Soden soll ein junger Mann seinen Nachbarn getötet und einen Busfahrer mit Messerstichen verletzt haben.

Wie die Polizei in Wiesbaden am Samstagmorgen mitteilte, wurde in der Nacht am Bahnhof der Stadt am Taunus ein 63-jähriger Busfahrer mit einem Messer angegriffen. Der Mann kam ins Krankenhaus, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Bei der Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter konnte anschließend ein 25-Jähriger festgenommen werden. Der junge Mann aus Bad Soden gab an, in seiner Wohnung seinen Nachbarn umgebracht zu haben – dort wurde tatsächlich ein Toter gefunden, wie die Polizei weiter mitteilte.

Zur Tat und zum Todesopfer machten die Behörden mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst keine weiteren Angaben. (afp)