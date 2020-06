Mann soll in Baden-Württemberg Kind entführt und missbraucht haben

Ein 25-Jähriger soll in Baden-Württemberg ein Kind entführt und missbraucht haben. Der Mann wurde festgenommen, wie die Polizei in Freiburg am Dienstag mitteilte. Der Tatverdächtige soll den Ermittlungen zufolge am Freitag in Hartheim im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald einen im Freien spielenden Jungen dazu gezwungen haben, in sein Auto einzusteigen.

Anschließend soll der Mann mit dem Kind weggefahren und es sexuell missbraucht haben. Der Junge wurde nach kurzer Zeit in der Nähe des Entführungsorts wieder freigelassen.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnte die Polizei wenige Stunden später einen Tatverdächtigen ermitteln und festnehmen. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen. Weitere Angaben machte die Polizei nicht. (afp)