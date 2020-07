Baden-Württemberg: Mann wird bei Raubüberfall Bart mit Perlenkette abgeschnitten

Bei einem Raubüberfall im baden-württembergischen Wertheim sind einem Mann seine Wertsachen buchstäblich aus dem Gesicht geschnitten worden. Der 36-Jährige sei in der vergangenen Woche in der Nacht zum Dienstag zunächst von hinten niedergeschlagen worden und habe das Bewusstsein verloren, teilte die Polizei in Heilbronn am Mittwoch mit. Als er wieder zu sich gekommen sei, hätten ihm etwa 30 Zentimeter seines Barts mitsamt einer darin verflochtenen Perlenkette gefehlt.

Ebenfalls wurden dem Mann den Angaben zufolge eine Stahlkette und eine Armbandage geraubt. Die Polizei bat um Zeugenhinweise. (afp)