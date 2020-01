Mannheim: Sattelzug verliert auf Autobahn zehn Tonnen Biermaische

Auf einer Autobahn in Baden-Württemberg hat ein Lastwagen in der Nacht zum Samstag zehn Tonnen Biermaische verloren. Aus unbekannten Gründen hatten sich während der Fahrt auf der A656 bei Mannheim die Sicherheitsbolzen an der Heckklappe des Sattelzugs gelöst, wie die Polizei mitteilte. Auf der Fahrbahn und auf dem Standstreifen habe das Fahrzeug deshalb einen Großteil seiner Ladung verloren.

Für die Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn teilweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde „aufgrund der Uhrzeit“ jedoch nicht beeinträchtigt, wie die Polizei weiter mitteilte. (afp)