Über 10 Schüler bei Wespen-Attacke auf Schulhof in NRW verletzt

In Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen sind mehrere Schüler von Wespen attackiert worden. Insgesamt wurden am Montag auf dem Schulhof einer Gesamtschule 16 Kinder gestochen, wie eine Stadtsprecherin der Nachrichtenagentur AFP sagte. 13 der Schüler kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Einer der Betroffenen habe mindestens fünf Stiche erlitten.

Nach Angaben der Gesamtschule wurden die Schüler während einer Pause von den aggressiven Wespen attackiert. Die Schüler wurden demnach nach Jahrgängen gestaffelt nach Hause geschickt. Die Schulhöfe blieben bis zum Einsatz des Kammerjägers gesperrt.

Nach Angaben der Stadt machte der Kammerjäger im Schulhofbereich ein Wespennest im Boden aus. Das Nest wird entfernt. Was das aggressive Verhalten der Tiere auslöste, war unklar.

Feuerwehrsprecher Jörg Weber sagte der „Bild„: „Die Betroffenen waren in Hals und Gesicht gestochen worden.

Die Behörden hatten nach den ersten Meldungen einen größeren Einsatz ausgelöst und mehrere Krankenwagen zum Ort des Geschehens geschickt. (afp/nmc)