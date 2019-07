Messer-Attacke in Pforzheim: 35-Jähriger verletzt Ex-Freundin (20) am Hals lebensgefährlich

Pforzheim, Samstag, 6. Juli, 21.45 Uhr: An der Durlacher Straße kam es zu einem lautstarken Streit zwischen einem 35-jährigen Mann und seiner 20-jährigen Ex-Freundin. Zehn Minuten später gipfelte der Streit in einer Messer-Attacke gegen die junge Frau, die am Hals lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach notärztlicher Versorgung wurde die 20-Jährige von Notarzt und Rettungsteam in eine Klinik gebracht. Inzwischen soll die junge Frau außer Lebensgefahr sein, berichten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe in einer gemeinsamen Presseerklärung.

Der unter dringendem Tatverdacht stehende Ex-Freund konnte noch in derselben Nacht von Fahndungskräften der Polizei festgenommen werden.“ (Ralf Minet, Erster KHK, Polizeisprecher)

Der bereits vielfach – auch wegen Gewaltdelikten – polizeilich in Erscheinung getretene Deutsche räumte die Tat ersten Einlassungen zufolge ein. Er wurde nach der Vorführung beim Haftrichter am Sonntag in Untersuchungshaft gebracht, erklärte Oberstaatsanwalt Harald Lustig.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 0721 / 6660, die insbesondere auch von dem Streit im Vorfeld der Messer-Attacke etwas mitbekommen haben. (sm)