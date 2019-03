Messer-Attacke: Mordkommission Köln ermittelt um blutige Geburtstagsfeier

Ausgelassen feierte ein Familienvater in einer Gaststätte an der Kalk-Mülheimer Straße in Köln-Kalk seinen 52. Geburtstag. Sogar eine Sängerin war für das Fest engagiert worden. Im späteren Verlauf der Feier ereignete sich jedoch Folgendes:

Sonntagmorgen, 24. März, gegen 3.20 Uhr: Ein 49-jähriger Mann betrat die Bar, in der die Geburtstagsfeier abgehalten wurde. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet der Mann in Streit mit dem erwachsenen Sohn des Feiernden, wobei der 24-Jährige einen Schlagstock gegen den ungebetenen Gast eingesetzt haben soll, der nach Polizeiangaben keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat.

Der Streit verlagerte sich rasch auf die nächtliche Straße:

Dort stach der 49-Jährige auf den Vater seines Kontrahenten ein. Dem 24-Jährigen gelang es dann, den Messerangreifer zu Boden zu bringen.“ (Polizeibericht)

Die alarmierten Beamten konnten daraufhin den Täter noch am Tatort festnehmen und das Messer, wie auch den Schlagstock, sicherstellen.

Vier Personen mussten von den Rettungskräften in Krankenhäuser gebraucht werden: der lebensgefährlich verletzte Gastgeber (52), sein Sohn (24), der Fremde (49) und ein weiterer 57-jähriger Mann, dessen Beinverletzung ambulant behandelt wurde.

Eine Mordkommission hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags aufgenommen. (sm)