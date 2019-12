Blaulicht Messermann bedroht Polizisten in Frankreich – und wird erschossen

In Paris hat die Polizei einen Mann unschädlich gemacht, der mehrere Sicherheitskräfte mit einem Messer bedroht hat. Der Unbekannte sei im Geschäftsviertel La Défense mit der Stichwaffe auf die Beamten zugegangen, erklärte die Präfektur am Freitag. Die Polizisten gaben demnach mindestens fünf Schüsse ab. Der Mann wurde am Brustkorb und an einem Bein verletzt.