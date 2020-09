Mit Corona-Maske und Pistole: Juwelier am Timmendorfer Strand überfallen – Täter überwältigt

Maskierte Personen sind derzeit auch in einem Juwelierladen keine Seltenheit. Die meisten sind ungefährlich. Doch am Montagnachmittag kam jemand in verbrecherischer Absicht und bewaffnet.

Timmendorfer Strand, Ostsee, Montag, 28. September: Am späten Nachmittag betrat ein Mann ein Juweliergeschäft vor Ort in verbrecherischer Absicht.

Nach derzeitigem Sachstand betrat gegen 17:00 Uhr ein einzelner Täter, bewaffnet mit einer Pistole und maskiert mit einer Mund-Nasen-Bedeckung, einen Juwelierladen, in dem sich zu dieser Zeit lediglich der 70-jährige Betreiber aufhielt.“ (Staatsanwaltschaft und PD Lübeck)

Er hielt dem Juwelier eine Schusswaffe vor und forderte ihn auf, einen mitgebrachten Jutebeutel mit Schmuck zu füllen. Dabei kam es zu einer Rangelei. Nach Angaben der Behörden konnte der Ladenbesitzer den Angreifer überwältigen und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten.

Der 48-jährige Täter aus Niedersachsen wurde von der Polizei unter Bewachung in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Auch der Juwelier wurde bei dem Überfall verletzt und musste in einer Klinik behandelt werden.

Die Kriminalpolizei Bad Schwartau und die Staatsanwaltschaft Lübeck haben die Ermittlungen aufgenommen. (sm)