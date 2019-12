Mit dem Schlitten in den Tod: Vermisster 16-Jähriger gefunden

Bramberg, knapp 40 Kilometer westlich von Zell am See, Bundesland Salzburg: Ein 16-jähriger Einheimischer verließ am 1. Weihnachtsfeiertag, abends gegen 20 Uhr, eine Skihütte im Bereich der Talabfahrt Bramberg, um diese mit dem Schlitten hinabzufahren. Als man ihn nächsten Morgen, Donnerstag, 26. Dezember, gegen 11 Uhr, meldete die Familie ihn bei der Polizei in Neukirchen am GrV von der Schlittenfahrt als vermisst.

Nachdem der 16-Jährige weder von seiner Familie noch von Freunden telefonisch erreicht werden konnte, begab sich die Bergrettung zur Rodelbahn.“ (Polizeibericht)

18 Einsatzkräfte der Bergrettung machten sich auf die Suche …



Spuren im Schnee

Unmittelbar am Rand der Piste fanden die Einsatzkräfte einen Schlitten und ein Spürhund der Bergrettung kurz darauf auch eine Mütze, die dem Jugendlichen zuzuordnen war. Dann entdeckte man Fußspuren, die talwärts führten – und bald schon einen leblosen Körper.

Der Arzt konnte nur mehr den Tod feststellen.“ (Landespolizei Salzburg)

Laut der LPD Salzburg habe der genaue Unfallhergang nicht mehr eruiert werden können. (sm)