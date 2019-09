Mordprozess gegen verurteilen IS-Dschihadisten Nils D. beginnt in Düsseldorf

Der bereits als IS-Dschihadist verurteilte Nils D. aus dem nordrhein-westfälischen Dinslaken muss sich ab Mittwoch (10.30 Uhr) erneut vor dem Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf verantworten. In dem neuen Prozess wirft die Bundesanwaltschaft dem früheren Mitglied der berüchtigten Dinslakener Dschihadistengruppe „Lohberger Brigade“ vor, 2014 mit weiteren IS-Mitgliedern mindestens drei Gefangene in Syrien grausam gefoltert und ermordet zu haben. Damit droht D. nunmehr lebenslange Haft.

Der Dinslakener war im März 2016 vom OLG Düsseldorf wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen Terrorvereinigung zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. In Polizeiverhören und in dem ersten Prozess hatte er ausführlich über IS-Strukturen ausgesagt, wofür das Gericht dem damals 25-Jährigen einen Strafrabatt gewährte. D. hatte in Syrien einer IS-Spezialeinheit angehört. (afp)