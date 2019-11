Einbruch im Grünen Gewölbe: Museumsbund: „Wir sind kein Banksafe“ – Polizei fahndet unter Hochdruck

Die Täter sollen der Polizei zufolge in einem Audi A6 geflüchtet sein. Ein baugleiches Fahrzeug wurde später in einer Tiefgarage in Brand gesetzt. Inzwischen sind 20 Ermittler im Rahmen einer Sonderkommission namens „Epaulette“ mit dem Fall befasst.

Die Ermittler gehen inzwischen auch davon aus, dass der zeitgleiche Brand eines Elektroverteilers in der Nähe des Tatorts mit dem Einbruch zusammenhängt. Durch das Feuer fielen in der Umgebung die Straßenlampen aus.

Die Fahndung nach den Tätern blieb zunächst erfolglos. Nach Angaben des Dresdner Polizeipräsidenten Jörg Kubiessa fahndeten bereits wenige Minuten nach der Einbruchsmeldung um 04.59 Uhr 16 Streifenwagen nach den Verdächtigen. Zudem wurden kurz darauf die an Dresden grenzenden Polizeibezirke, die Polizei in Brandenburg und die Bundespolizei informiert.

Der Direktor des Grünen Gewölbes, Dirk Syndram, bezeichnete die Kollektionen als „eine Art Weltkulturerbe“. Die drei Juwelengarnituren aus dem frühen 18. Jahrhundert umfassen Syndram zufolge insgesamt 94 Schmuckstücke. Sie befanden sich wie sieben weitere Schmuckgarnituren in Vitrinen. Laut Syndram gibt es nirgendwo in Europa eine vergleichbare Sammlung.

Der Verbandschef verwies auf spektakuläre Fälle in jüngster Zeit. „Es scheint so zu sein, dass Juwelen im Moment stark bedroht sind. Es gab jetzt einige Fälle, wo tatsächlich Juwelen entwendet worden sind.“

Die Sicherheitsmaßnahmen haben also schon gegriffen. Es ist nicht unbemerkt geblieben, was es auch gibt“, sagte Köhne mit Blick auf den Einbruch im Grünen Gewölbe. „Wenn genug Brutalität und kriminelle Energie vorhanden sind, kommt es eben zu solchen Fällen.“

Bei der Sicherung der Bestände spiele bauliche Sicherheit eine große Rolle, sagte Köhne, der auch Direktor des Badischen Landesmuseums in Karlsruhe ist. Dabei arbeiteten die Museumsträger jeweils zusammen mit Bauämtern, Baubehörden und zuständigen Stellen. „Da ist es schon so wie bei einem Eigenheim, dass man natürlich auch nicht alle zwei Jahre ein Update machen kann.“

„Super-Gau“ in Dresden: Museumsleitung richtet Warnung an die Diebe

