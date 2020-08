Mutmaßlicher früherer islamistischer Kämpfer aus Syrien in Potsdam festgenommen

Deutsche Ermittler haben in Potsdam ein mutmaßliches früheres Mitglied einer islamistisch geprägten syrischen Militärallianz festgenommen. Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, sich 2013 in seinem Heimatland den als Terrororganisationen eingestuften Gruppen „Ahrar al-Tabka“ und „Ahrar al-Sham“ angeschlossen zu haben, teilte die Bundesanwaltschaft am Dienstag in Karlsruhe mit. Diese kämpften im syrischen Bürgerkrieg gegen Machthaber Baschar al-Assad sowie für eine islamistische Gesellschaftsordnung.

Laut Bundesanwaltschaft nahm der nicht näher identifizierte Mann mit einem Maschinengewehr bewaffnet an Kämpfen rund um die Stadt Tabka teil, war aber auch an der Beschaffung von Wohnungen durch die Vertreibung der rechtmäßigen Eigentümer beteiligt. Das gilt als Kriegsverbrechen. Außerdem soll er als Medienvertreter für seine Organisationen gearbeitet haben. Der Verdächtige wurde am Dienstag in Potsdam festgenommen. Seine Wohnung wurde durchsucht. (afp)