Mutmaßlicher Mörder nach Messerangriff auf 17-Jährigen festgenommen

Eine Woche nach einer tödlichen Messerattacke auf einen 17-Jährigen in München hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Es handle sich um einen 16 Jahre alten, bereits 14 Mal polizeilich in Erscheinung getretenen Jugendlichen, sagte der Leiter der Münchner Mordkommission, Stephan Beer, am Freitag vor Journalisten.

Motiv für die Tat war demnach ein Drogengeschäft. Der mutmaßliche Täter habe von dem 17-Jährigen Marihuana erhalten, dieses aber nicht bezahlen wollen.

Der Haftbefehl sei dem 16-Jährigen bereits am Donnerstag eröffnet worden, er sei in Untersuchungshaft genommen worden. Beim Eröffnungstermin des Haftbefehls habe er keine Angaben zur Sache gemacht. Die Polizei hat zwei Tatverdächtige. Der nun Festgenommene soll dem Opfer ins Herz gestochen und ihn so getötet haben.

Der zweite Tatverdächtige ist noch flüchtig. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wird die Tat als Mord aus Habgier eingestuft. Für den Festgenommenen gelte wegen seines Alters Jugendstrafrecht, ihm drohen maximal zehn Jahre Jugendhaft. Er sei in der Wohnung seiner Eltern widerstandslos festgenommen worden. (afp/dl)

