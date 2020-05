Mutter eines ausgesetzten Babys in Schleswig-Holstein festgenommen

Nach dem Fund eines ausgesetzten Babys in Norderstedt in Schleswig-Holstein hat die Polizei dessen Mutter festgenommen. Gegen die 26-Jährige besteht der Verdacht des versuchten Totschlags, wie die Polizeidirektion Bad Segeberg am Sonntag mitteilte. Sie wurde demnach in der Nacht nach einem Hinweis aus ihrem Bekanntenkreis festgenommen. Zu den Hintergründen machten die Ermittler keine genaueren Angaben. Der Gesundheitszustand des Säuglings ist demnach stabil.

Ein Passant hatte das Baby in der Nacht zum Samstag in einem Gebüsch entdeckt. Er hörte demnach wimmernde Geräusche und fand den kleinen Jungen in einer Wolldecke eingewickelt. Der Säugling wurde mit starken Unterkühlungen mit dem Notarztwagen in eine Hamburger Klinik gebracht. Laut den Ermittlern deuteten die Spuren darauf hin, dass die Mutter das Kind dort auf einem Fußweg zur Welt brachte. (afp/al)