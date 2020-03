Mutter mit zwei Kleinkindern von Güterzug erfasst und getötet

In Mannheim sind eine Mutter und ihre zwei Kleinkinder von einem Güterzug erfasst und getötet worden. Die Frau wollte am Samstagabend mit ihren Kindern an der Bahn-Haltestelle Mannheim-Luzenberg die Gleise überqueren, als sie von dem durchfahrenden Güterzug mitgerissen wurden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Identität der drei Getöteten war zunächst noch unklar.

Die Ermittler gehen von einem tragischen Unglücksfall aus. Das Kriminalkommissariat Mannheim übernahm die Ermittlungen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gab es den Angaben zufolge nicht.

(afp)