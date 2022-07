Mutter stürzt zwei Kinder und sich selbst von Balkon – Dreijährige tot

In Saarbrücken ermittelt die Polizei gegen eine Mutter, die ihre beiden Kinder von einem Balkon gestürzt haben soll. Ein dreijähriges Mädchen starb an seinen Verletzungen, wie ein Sprecher der Landespolizei Saarland am Freitag sagte. Ein einjähriges Mädchen befinde sich weitestgehend unverletzt in einer Klinik.

Demnach ereignete sich die Tat am Donnerstagabend. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll die 38-jährige Frau ihre beiden Kinder aus etwa fünf Metern Höhe von dem Balkon geworfen haben.

Anschließend sei sie selbst in die Tiefe gestürzt. Sie wurde schwer verletzt und sei nicht ansprechbar. Gegen die Mutter ermittelt die Polizei nun wegen Mordes und versuchten Mordes.

Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Polizei sah Hinweise darauf, dass die Frau an einer psychischen Erkrankung leiden könnte. Die Familie lebt im Taunus in Hessen und war zu Besuch bei den Eltern der 38-Jährigen. (afp/dl)