Mysteriöses Verschwinden in München: Wo sind Maria und Tatiana? – Polizei bittet um Hilfe der Bevölkerung

Sie gelten beide als zuverlässig. Ihr Verschwinden stellt ein äußerst untypisches Verhalten dar, informiert die Polizei München. Deshalb wurde der Fall von den Angehörigen auch sofort bei der Polizei gemeldet.

Am Samstag, 13.07.2019, gegen 14:00 Uhr, verließ eine 41-jährige Münchnerin zusammen mit ihrer 16-jährigen Tochter die gemeinsame Wohnung im Bereich der Ottobrunner Straße, um in einem Einkaufscenter in Neuperlach einkaufen zu gehen.“

(Polizeipräsidium München)