Nach Fund zweier Leichen nahe Kaiserslautern: Tatverdächtiger stellt sich selbst

Ein Polizist sperrt mit einem Streifenwagen eine Straße in Weilerbach. Foto: Harald Tittel/dpa/dpa

Zwei Tage nach dem Fund zweier Leichen in einem Haus im rheinland-pfälzischen Weilerbach im Landkreis Kaiserslautern hat sich der Tatverdächtige selbst gestellt.

Der 38-Jährige wurde festgenommen, wie die Polizei in Kaiserslautern am Donnerstag mitteilte. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Der Mann soll für den Tod seiner 60-jährigen Mutter sowie eines 65-jährigen Manns verantwortlich sein. Die beiden Leichen wurden am Dienstag in einem Gehöft in Weilerbach entdeckt.

Laut vorläufigem Obduktionsergebnis vom Mittwoch starben sie durch „Gewalteinwirkung“, aber nicht durch Schussverletzungen.

Der 38-Jährige galt als tatverdächtig und war seit Dienstag auf der Flucht. Die Polizei fahndete öffentlich nach ihm. Der Mann soll am Sonntag auch zwei Feuer in Mackenbach und Erzenhausen gelegt haben. Bei allen Taten soll es sich nach Angaben der Polizei um Beziehungstaten gehandelt haben. (afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!