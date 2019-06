Nach Messer-Attacke in Bremer Straßenbahn: Täter identifiziert und gefasst – Staatsschutz ermittelt

Nach einem mutmaßlich islamfeindlich motivierten Messerangriff auf einen Jugendlichen in einer Bremer Straßenbahn hat die Polizei den Tatverdächtigen aus Bremen festgenommen.

Spezialkräfte fassten den 27-Jährigen nach einem Zeugenhinweis am Dienstagnachmittag, 4. Juni, in seiner Wohnung. Nachdem er die Messer-Attacke gegen einen Jugendlichen am vergangenen Freitag gestanden hatte, wurde er in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen, wie die Polizei Bremen am Mittwoch mitteilte.

Hinterhältige Messer-Attacke

Ein 16-jähriger war ein 16-Jähriger mit einem Freund in der Bremer Straßenbahn unterwegs, als er von einem Mann islamfeindlich beleidigt wurde.

Als beide sich umsetzen wollten, stach der Mann dem 16-Jährigen von hinten ein Messer in den Hals und flüchtete anschließend. Der Jugendliche wurde bei der Attacke schwer verletzt.

Der Staatsschutz der Bremer Polizei hatte die Ermittlungen übernommen.

Nach Angaben des Portals „buten un binnen“ wertete die Polizei zunächst Videoaufnahmen der Straßenbahn aus und sicherte die Spuren. Dann bekamen die Behörden den entscheidenden Hinweis eines Zeugen, der zu dem Täter führte.

Die Staatsanwaltschaft beantragte beim Amtsgericht Bremen einen Durchsuchungsbefehl für die Wohnung des 27-Jährigen. Dort nahmen sie den Mann auch fest. Das mutmaßliche Tatmesser wurde sichergestellt.

(afp/sm)