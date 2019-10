Nach Messerattacke auf Kollegen: Rücktritt des Innenminister gefordert

Nach der Messerattacke in der Polizeipräfektur in Paris soll untersucht werden, ob Anzeichen einer Radikalisierung des Tatverdächtigen erkennbar waren. Premierminister Edouard Philippe bat die Geheimdienstaufsicht, die Aufdeckung und Behandlung von Radikalisierungsprozessen in allen an der Terrorismusbekämpfung beteiligten Geheimdiensten zu überprüfen.

Der Skandal in aller Kürze: „Ein als radikaler Moslem bekannter Polizist wurde nicht entlassen, stattdessen weiter mit der Überwachung radikaler Moslems beauftragt. Nachdem er vier Kollegen abgeschlachtet hatte, versucht der französische Innenminister den terroristischen Hintergrund zu vertuschen“, wie Oliver Flesch schreibt.

Politiker fordert Rücktritt des Innenministers Marine Le Pen sprach von einem Skandal: Wenn die terroristische Dimension sich erhärtet, dann heißt dass, dass eine Schnittstelle des französischen Geheimdienstes einen Islamisten beherbergte.“

Eric Ciotti (Abgeordneter der LR) forderte den Innenminister zum Rücktritt auf, er habe sich unglaubwürdig gemacht.