Nächtliche Randale vor Rostocker Corona-Impfzentrum

Unbekannte Täter haben in einem Zelt vor dem Corona-Impfzentrum in Rostock randaliert. Nach Angaben der Polizei drangen sie in der Nacht zum Freitag in das Zelt ein und stießen zwei große mobile Heizgeräte um, die Warmluft in dem Zelt verbreiten sollen.

Die Heizgeräte waren demnach noch nicht mit Diesel befüllt, weil das Impfzentrum erst in den kommenden Tagen in Betrieb genommen wird.

Außerdem brachen die Täter Holzkisten auf und entwendeten Kleinteile, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Nach Angaben der Stadtverwaltung sollen in dem Zelt der Bundeswehr, das vor dem eigentlichen Impfzentrum auf dem Rostocker Messegelände steht, Mitarbeiter der Impfteams vor dem täglichen Dienstbeginn einen Corona-Schnelltest machen. (afp)