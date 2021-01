Neumünster: Mann ohne Führerschein überfährt drei Fußgänger – zwei Tote

Ein umgeknicktes Verkehrsschild liegt auf dem Boden an der Unfallstelle in Neumünster. Foto: Christian Charisius/dpa/dpa

Bei einem Unfall in Neumünster hat ein Autofahrer zwei Fußgänger erfasst und tödlich verletzt. Außerdem wurde eine dritte Fußgängerin lebensgefährlich verletzt.

Ein 24-Jähriger ist in Neumünster in Schleswig-Holstein mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Unfall mit zwei Toten und einer Schwerverletzten verursacht.

Der Mann geriet am späten Mittwochabend in einer leichten Rechtskurve mit seinem Wagen auf der nassen Straße ins Rutschen, riss einen Baum, ein Verkehrsschild sowie mehrere Betonpoller ab und fuhr in drei Fußgänger.

Ein 34 Jahre alter Mann und dessen 30 Jahre alte Lebensgefährtin starben, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Eine 27 Jahre alte Frau kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus in Neumünster.

Nach Angaben der Beamten war der Unfallverursacher aktuell nicht im Besitz eines Führerscheins. Nach ersten Erkenntnissen sei er auf der nassen Straße wegen „nicht angepasster Geschwindigkeit“ ins Rutschen geraten, teilten die Ermittler mit. Ob eventuell Alkohol oder Drogen im Spiel waren, werde derzeit untersucht. Der Fahrer des Unfallautos erlitt einen Schock und kam in eine Klinik. (dpa)