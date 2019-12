Neunkirchen: Polizei tasert Macheten-Mann – Schusswaffengebrauch im letzten Moment abgewendet

Neunkirchen, Saarland, Abend des 28. Dezember: An diesem Samstagabend, gegen 21 Uhr, wurde die Polizei zu einer Wohnadresse im Stadtteil Wellesweiler gerufen, weil es vor Ort eine Bedrohung mit Messer und Schusswaffe gegeben haben soll. Die Einsatzkräfte rückten mit mehreren Kommando-Gruppen an.

Vor Ort trat ein alkoholisierter Mann aus der Eingangstür und ging auf einen 29-jährigen Polizeibeamten zu. In seiner Hand trug er eine Machete mit 60 Zentimeter langer Klinge. Die Polizei Neunkirchen veröffentlichte nun das Foto der Waffe.

Der Mann wurde mehrfach, während er immer weiter mit erhobener Machete auf den Polizisten zulief, lautstark angefordert stehen zu bleiben und das riesige Messer fallen zu lassen.“ (Polizeibericht)

Der Polizist zog seine Dienstwaffe, gab sich deutlich als Polizeibeamter zu erkennen und zielte auf den „Macheten-Angreifer“, wobei er ein Stück zurückwich, die Waffe im Anschlag haltend. Der Gebrauch der Schusswaffe wurde dabei angedroht. Problematisch dabei war auch, dass sich hinter dem Angreifer in potenzieller Schussrichtung mehrere Wohnungsfenster und auch weitere Einsatzkräfte befanden. Als der Mann einen Augenblick zögerte, wechselte der Beamte die Schusswaffe gegen einen Taser aus und drohte erneut den Waffeneinsatz an.

Der Mann bewegte sich trotzdem wieder mit erhobener Machete auf den Polizisten zu, stoppte allerdings kurz darauf und ließ die Machete fallen. Nachdem er dann zunächst die Hände hob, senkte er diese wieder und griff in Richtung Hosentasche, in welcher sich deutlich sichtbar eine Pistole befand.“ (Polizeiinspektion Neunkirchen)

Der Polizeibeamte löste den Taser aus und traf den Angreifer, der in sich zusammensackte und von weiteren Einsatzkräften am Boden fixiert und gefesselt wurde. Der Mann wurde getroffen, sackte in sich zusammen und konnte von Unterstützungskräften auf dem Boden mittels Handfesseln fixiert werden.

Anschließend wurde der festgenommene Täter zur Polizeistation gebracht und einer Blutprobe unterzogen. Während seiner Ausnüchterung bedrohte und beleidigte er die Polizisten vor Ort weiter. Später wurde er wieder freigelassen. Er wird eine Anzeige wegen Bedrohung erhalten.

Nach Angaben der „Bild“ handelte es sich bei der Pistole um eine Schreckschusswaffe, wie sich später herausstellte. (sm)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Sozialistische und kommunistische Gruppen arbeiten unermüdlich daran, alle möglichen Konflikte in der westlichen Gesellschaft zu schüren. Seit 300 Jahren und mehr wird die traditionelle Gesellschaftsordnung angegriffen und eine kriminelle Herrschaft des Pöbels etabliert.

„Mitglieder und Frontorganisationen müssen unsere Kritiker ständig in Verlegenheit bringen, diskreditieren und herabsetzen … Wenn Gegner unserer Sache zu irritierend werden, brandmarkt Sie als Faschisten oder Nazis oder Antisemiten. … Bringt diejenigen, die sich uns widersetzen, ständig mit Namen in Verbindung, die bereits einen schlechten Ruf haben. Diese Verbindung wird nach ausreichender Wiederholung in der Öffentlichkeit zur ‚Tatsache’ werden.” So steht es in den Richtlinien der Kommunistischen Partei der USA (1956).

Kampf, Gewalt und Hass sind ein wichtiger Bestandteil der kommunistischen Politik. Während der Kommunismus Hass und Spaltung unter den Menschen schürt, korrumpiert er die menschliche Moral. Menschen gegeneinander aufzuhetzen und auszuspielen, ist eines der Mittel, mit dem dieser Kampf geführt wird – genau darum geht es in diesem Buch.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]