Niederländischer Hubschrauber stürzt in der Karibik ab – Zwei Soldaten tödlich verunglückt

Beim Absturz eines niederländischen Hubschraubers in der Karibik sind zwei Soldaten ums Leben gekommen. Die beiden anderen Crew-Mitglieder an Bord überlebten, wie der Oberbefehlshaber der niederländischen Streitkräfte, Rob Bauer, am Montag in Den Haag mitteilte. Sie hätten Verletzungen davongetragen, die aber nicht schwer seien. Die Ursachen des Unglücks waren zunächst unklar.

Der Helikopter des Typs NH90 war am Sonntagnachmittag (Ortszeit) kurz nach dem Start von der Insel Aruba verunglückt. Die Maschine stürzte nach Angaben Bauers in zwölf Kilometern Entfernung von der Küste von Aruba ins Meer.

Der Hubschrauber befand sich auf dem Weg zur Nachbarinsel Curaçao. Beide Inseln sind autonome Landesteile des Königreichs der Niederlanden.

Nach dem Absturz wurden von Curaçao aus ein Rettungshubschrauber der Küstenwache sowie ein Team von Tauchern entsandt. Die Bergungsmannschaften versuchten, die Flugschreiber der Unglücksmaschine zu finden. Die Suche wurde nach Angaben des Oberbefehlshabers jedoch durch heftige Winde, starke Strömungen und hohe Wellen erschwert. (afp)