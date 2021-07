Niederländischer Zoll: Drei Tonnen Kokain in Behältern mit Bananenpüree entdeckt

Niederländische Zollbeamte haben im Hafen von Rotterdam drei Tonnen Kokain in Behältern mit Bananenpüree sichergestellt.

Die Drogen waren in einem Container aus Ecuador versteckt, der für Basel in der Schweiz bestimmt war, wie der Zoll am Freitag mitteilte.

Der Fund im Wert von rund 225 Millionen Euro ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft einer der größten, die jemals im Hafen von Rotterdam gemacht wurden.

Die Beamten stießen demnach bereits am Dienstagabend (13.7.) während einer Routinekontrolle auf das Kokain. Die Niederlande – insbesondere Europas größter Hafen Rotterdam – sind ein zentrales Einfallstor für den Drogenschmuggel nach Europa geworden.

Allein in diesem Jahr wurden nach Behördenangaben rund 50 Tonnen Kokain abgefangen, die für den niederländischen Markt bestimmt waren. (afp)

