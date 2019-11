NRW-Missbrauchsfall: Sextäter zeigte sich selbst an – Behörden sahen trotzdem keinen Grund zum Handeln

Der Soldat aus Wesel ist einer von insgesamt acht Tatverdächtigen, die in dem Missbrauchsfall derzeit in Untersuchungshaft sitzen. Die Zahl der Täter und Opfer sowie das Ausmaß der Taten lässt sich noch nicht absehen. (afp)

Die Staatsanwaltschaft in der niederrheinischen Stadt hatte demnach im Frühjahr keine hinreichenden Gründe dafür gesehen, einen richterlichen Beschluss für eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Bundeswehrsoldaten aus Wesel zu beantragen – obwohl dieser sich bereits im Juni und damit mehrere Monate vor seiner Festnahme wegen Sexualdelikten selbst angezeigt hatte. Der damaligen Bewertung der Klever Behörde schloss sich die Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft ausdrücklich nicht an, wie Biesenbach sagte.

In einer am Mittwoch vorgelegten Stellungnahme beanstandete die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf das Vorgehen der Staatsanwaltschaft Kleve bei den Ermittlungen gegen einen Tatverdächtigen aus Wesel, wie Landesjustizminister Peter Biesenbach (CDU) in einer Fragestunde vor dem Düsseldorfer Landtag sagte. Der Mann war trotz vorheriger Verdachtsmomente erst im Oktober festgenommen worden.

