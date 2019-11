Die Polizei Bielefeld und die Staatsanwaltschaft Detmold rufen zur Öffentlichkeitsfahndung auf, weil ein 15-jähriges Mädchen am Mittwoch, 6. November, in einem Mehrfamilienhaus an der Neulandstraße im Norden von Bielefeld ein Verbrechen verübt haben soll.

Nach bisherigem Ermittlungstand gehen die Beamten davon aus, dass die Jugendliche ihrem dreijährigen Halbbruder am gestrigen Abend mit einem Messer tödliche Verletzungen zufügt hat.“ (Sarah Siedschlag, Polizeisprecherin)

Nach der Tat flüchtete die 15-Jährige in unbekannte Richtung.

Öffentlichkeitsfahndung

Sowohl die Polizei Lippe als auch die Polizei Bielefeld sind in die Fahndung eingebunden. Zur Unterstützung der Fahndung werden neben den Einsatzkräften auch Diensthunde sowie ein Hubschrauber eingesetzt. Jedoch fehlt bislang jegliche Spur von dem Mädchen. Deshalb ging man mittlerweile zur Öffentlichkeitsfahndung über.

Hinweis-Telefon: 0521 – 5450

Die 15-köpfige Mordkommission „Neuland“ unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Markus Mertens ermittelt auf Hochtouren, jedoch sind die Hintergründe der Tat bisher unklar, so die Polizeiangaben.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0521 – 5450 und bittet:

Wenn Sie die Jugendliche antreffen oder Angaben zum Aufenthaltsort machen können, informieren Sie umgehend die Polizei unter der 110.

Täterbeschreibung:

Name: Olivia-Marta Kargol, weiblich

Alter: 15 Jahre

Statur: 1,75 Meter, kräftige Figur

Aussehen: schulterlange, schwarze Haare

Bekleidung: schwarze Jacke, roter Pullover, schwarze Leggings

(sm)