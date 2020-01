Puchheim, Oberbayern, zwischen Fürstenfeldbruck und München: Bisher konnte der Räuber nicht gefunden werden, der am 30. September 2019 die Tankstelle an der Eichenauer Straße überfallen hatte. Nun geht die Polizei mit einem Foto einer Überwachungskamera auf die Suche und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

An jenem Sonntagabend im vergangenen Herbst betrat ein Mann gegen 22.45 Uhr den Kassenraum und bedrohte den allein anwesenden Angestellten mit einer Pistole. Er forderte den Inhalt der Kasse.

Mit Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich flüchtete der Mann dann offenbar zu Fuß.“ (Polizeibericht)

Die alarmierte Polizei leitete eine Sofortfahndung mit Hubschrauber, Polizeihund und zahlreichen Unterstützungskräften der Bundespolizei ein. Doch der Täter konnte nicht mehr erwischt werden.

Seither sucht die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck nach dem Mann und bittet um Hinweise unter Telefon 08141 / 612 – 0.

Vom zuständigen Amtsgericht wurde nun der Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Mit der Veröffentlichung des Lichtbildes erhoffen sich die Kriminalbeamten weitere Hinweise aus der Bevölkerung.“ (Polizeipräsidium Oberbayern Nord)

Täterbeschreibung:

Alter: 20 bis 25 Jahre

Aussehen: hellhäutig, Oberlippenbart, auffällig ungepflegte Hände

Bekleidung: graue Jogginghose, dunkles Oberteil, dunkles Basecap

Besonderheiten: sprach akzentfrei Deutsch

