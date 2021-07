Pfleger soll 92-Jährige in Berlin vergewaltigt und getötet haben

In Zusammenhang mit dem Tod einer 92-Jährigen in Berlin wird der Pfleger der Frau verdächtigt, sie vergewaltigt und getötet zu haben. Der Tatverdächtige befinde sich wegen Sexualmordes und Vergewaltigung mit Todesfolge seit Dienstag in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Weitere Auskünfte könnten derzeit nicht erteilt werden.

Der Tatverdächtige befindet sich seit gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Sexualmordes und Vergewaltigung mit Todesfolge in Untersuchungshaft. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. https://t.co/LBdjP8LWBb — Generalstaatsanwaltschaft Berlin (@GStABerlin) July 14, 2021

Die 92-Jährige war nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagnachmittag von einem Angehörigen tot in ihrer Wohnung im Stadtteil Charlottenburg gefunden worden. Noch am selben Tag wurde der 41-jährige Pfleger der Seniorin in der Wohnung festgenommen. Die Auffindesituation deutete laut Ermittlern auf eine Gewalttat hin. Mordkommission und Staatsanwaltschaft nahmen Ermittlungen auf. (afp/er)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!