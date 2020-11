Pistolen, Bargeld und Patronen: Waffenschmuggler aus Hessen bei Grenzübertritt festgenommen

Ein deutscher und zwei türkische Staatsangehörige wurden an der deusch-österreichischen Grenze am Bodensee festgenommen. In ihren Fahrzeugen wurden die Beamten fündig. Anschließende Hausdurchsuchungen in Hessen brachten weitere Ergebnisse.

Am deusch-österreichischen Grenzübergang Hörbranz, BAB 96, gelang es der Lindauer Bundespolizei zusammen mit der Grenzpolizei und dem Zoll am Mittwochabend, 11. November, mehrere Waffenschmuggler festzunehmen. In der Polizeimeldung heißt es:

Die Beamten fanden bei den Personen und in den beiden Fahrzeugen eine Pistole samt gefülltem Magazin, knapp 2.500 Patronen sowie rund 24.000 Euro Bargeld.“

Die drei Tatverdächtigen waren in zwei Pkws unterwegs, als sie zunächst kontrolliert wurden. Nach Feststellung der Tatsachen wurden die Personen vorübergehend festgenommen, die Fahrzeuge, Waffen, Munition und Bargeld wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kempten sichergestellt.

Türkische und deutsche Staatsangehörige verhaftet

Der deutsche Fahrer (54) hatte an seinem Pkw die Zulassungskennzeichen eines dreirädrigen Kleinkraftrades angebracht. Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Polizisten Kartons und Plastiktüten mit Patronen für Pistolen mit verschiedenen Kalibern.

Ihm folgte ein SUV mit ungarischem Händlerkennzeichen. In dem Fahrzeug saßen zwei in Deutschland wohnhafte türkische Staatsangehörige, ein Mann und eine Frau. In der Handtasche der Beifahrerin (40) entdeckten die Beamten eine Pistole samt gefülltem Magazin sowie knapp 3.000 Euro in bar.

Der türkische Fahrer (38) hatte in seiner Jacke und einer versteckten Gürteltasche fast 20.000 Euro stecken.

Weitere Funde nach Wohnungsdurchsuchung

Im weiteren Verlauf wurden am nächsten Tag noch die Wohnungen der Verdächtigen in Hessen durchsucht. Dort fanden die Ermittler „nochmals mehrere zehntausend Euro, Waffen und Munition“, erklärte Sabine Dittmann, Sprecherin der Bundespolizeiinspektion Kempten.

Während beim deutschen Staatsbürger die Durchsuchung „ohne polizeirelevante Feststellungen“ verlief, wurden die Einsatzkräfte in der Wohnung des 38-jährigen Türken fündig.

Eine scharfe Schusswaffe mit herausgefräster Seriennummer, drei Schreckschusswaffen, wobei eine zu einer scharfen Schusswaffe umfunktioniert worden war, die dazugehörige Munition sowie circa 2.000 Patronen wurden hier sichergestellt“, so die Bundespolizei Kempten.

Zudem fanden die Beamten über 30.000 Euro Bargeld. Auch in der Wohnung der türkischen Frau gab es Ergebnisse. Hier fanden die Beamten mehrere Tausend Schuss Munition sowie einen Revolver.

Verdächtige in U-Haft gebracht

Die drei Beschudigten wurden am Donnerstagnachmittag, 12. November, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten dem Amtsgericht Kempten vorgeführt. Die zuständige Ermittlungsrichterin erließ Untersuchungshaft für alle drei. Diese wurde jedoch zunächst außer Vollzug gesetzt – unter Auflagen, Meldepflicht und Abgabe der Reisepässe. Weitere Ermittlungen laufen. (sm)

