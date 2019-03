Platzwunde und Rippenbrüche in Fulda: 62-Jähriger in Gaststätte krankenhausreif geschlagen:

Am 15. März meldete die Polizei Fulda einen Vorfall, der sich am Freitag, 8. März, gegen 23 Uhr in einer Gaststätte zutrug.

Nach Angaben der Polizei hatten drei Männer einen 62-jährigen Mann bereits in einer Bar am Buttermarkt belästigt, woraufhin dieser die Lokalität wechselte. Doch auch in der Gaststätte an der Karlstraße gingen die drei Männer den 62-Jährigen an.

Im dortigen Toilettenbereich wurde er schließlich von den Dreien erneut geschlagen und getreten und musste mit einer Platzwunde und mehreren Rippenbrüchen im Klinikum Fulda behandelt werden.“ (Polizeibericht)

Die Fahnder konnten bisher einen 26-jährigen Täter ermitteln. Hinsichtlich seiner Mittäter schweigt der Mann jedoch.

Nun bittet das Polizeipräsidium Osthessen um Hinweise von Zeugen unter Telefon 0661 / 105 – 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. Hinweise können auch auf der Onlinewache unter www.polizei.hessen.de abgegeben werden. (sm)