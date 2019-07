Politisches Attentat in Arendsee? Brandanschlag auf AfD-Kreisvorsitzenden Koch und dessen Freundin

Arendsee, 27 Kilometer östlich von Salzwedel, Luftkurort in der Altmark im Norden von Sachsen-Anhalt: In den frühen Sonntagmorgenstunden des 28. Juli kam es zu einem versuchten Mord durch einen Brandanschlag auf den Vorsitzenden des AfD-Kreisverbandes Sebastian Koch (37) und dessen Freundin (27).

Beide schliefen gegen 3.30 Uhr in einer Gartenlaube, nachdem sie am Abend zuvor beim Sommerfest der Jungen Alternative an der Friedensstraße in Arendsee bei Salzwedel gefeiert, wie die „Bild“ berichtet.

Nach bisherigen Erkenntnissen und ersten Befragungen von Zeugen kann mitgeteilt werden, dass in den frühen Morgenstunden gegen 3.30 Uhr durch Unbekannt versucht wurde, eine Gartenlaube aus Holz in Brand zu setzen.“ (Joachim Albrecht, Polizei Sachsen-Anhalt)

Wie der Polizeisprecher dem Blatt schilderte, war die junge Frau durch ungewöhnliche Geräusche aufgewacht und habe durch ein Fenster eine unbekannte Person beobachtet, die davonlief. Dann bemerkte sie den Brand unterhalb des Fensterbereichs und weckte ihren Freund. Während sich das Paar in Sicherheit brachte, löschten andere Anwesende das Feuer.

Wie die „Bild“ weiter schreibt, sicherte die Polizei Spuren und Beweise am Tatort. Mit Spürhunden wurde in der Umgebung nach den Attentätern gesucht – vergeblich.

Nach Agenturmeldungen wurde ein Brandbeschleuniger gefunden. Weitere Informationen machte die Polizei mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.

Die Polizei Sachsen-Anhalt ermittelt nun wegen versuchten Mordes. Die Behörden ermitteln in alle Richtungen: „Eine politische Motivation wird nicht ausgeschlossen.“

(red)