Polizei bringt Schlafwandlerin im Nachthemd von Bahnhof nach Hause

Eine Schlafwandlerin hat die baden-württembergische Polizei vom Bahnhof in Hinterzarten wieder nach Hause geleitet.

Als die Frau im Nachthemd in der Nacht zum Samstag von Fußgängern angesprochen worden sei, habe sie einen verwirrten Eindruck gemacht, teilten die Beamten am Montag in Freiburg mit. Sie habe sich nicht daran erinnern können, ihre Wohnung verlassen zu haben.

Die Passanten informierten daraufhin das Rote Kreuz und die Polizei. Bald habe sich herausgestellt, „dass die Frau wohl schlafwandelte“. Sie sei nach einem kurzen medizinischen Check durch das Rote Kreuz von der Polizei nach Hause begleitet worden. (afp)