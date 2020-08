Polizei entdeckt Leiche des verschollenen vierjährigen Gioele Mondello auf Sizilien

Die Polizei auf Sizilien hat am Mittwoch die Leiche eines Kindes entdeckt. Die Ermittler seien „fast sicher“, dass es sich um einen vor rund zwei Wochen unter mysteriösen Umständen verschwundenen vierjährigen Jungen handelt, berichtete die Zeitung „Il Corriere della Sera“ am Mittwoch. „Der Torso und ein Teil des Oberschenkelknochens“ passten zu einem vier Jahre alten Kind, zitierte die Zeitung die Ermittler.

Das Verschwinden von Gioele Mondello hatte im ganzen Land für Aufsehen gesorgt. Gioeles Mutter, die 43-jährige DJane Viviana Parisi, hatte ihrem Mann gesagt, sie gehe mit dem Sohn in Messina Schuhe einkaufen und war nicht mehr zurückgekehrt. Zuletzt wurde sie am 3. August gesehen, wie sie nach einem kleinen Autounfall über eine Leitplanke kletterte.

Kameraaufnahmen zeigten, dass Gioele zuvor mit seiner Mutter im Auto saß. Ob er nach dem Unfall auch noch bei ihr war, war unklar. Parisis Leiche wurde fünf Tage später am Fuße eines Strommasts in einem Wald in der Nähe der Stadt Caronia an der Nordküste Siziliens gefunden.

Aufgrund des Zustands der Leiche konnte die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben nicht feststellen, ob Parisi durch einen Unfall, Mord oder Suizid ums Leben kam. Laut dem zuständigen Pathologen starb die Frau wahrscheinlich am Fundort. Ihr Arm war mehrfach gebrochen, ansonsten wies sie keine sichtbaren Verletzungen auf.

Freiwillige hatten den Wald nahe Caronia nach dem vermissten Kind durchsucht und stießen nun unweit des Fundorts von Parisis Leiche auf die mutmaßlichen Überreste von Gioele. (afp)