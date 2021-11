Polizei hat Spur zu einer seit 1995 vermissten jungen Frau

Die Polizei in Bayern hat eine Spur zu einer seit 1995 vermissten jungen Frau. Bereits im Sommer 2020 wurde in einem Waldgebiet bei Kipfenberg im Landkreis Eichstätt ein menschlicher Oberschenkelknochen gefunden, wie die Polizei München am Dienstag mitteilte.

In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt habe es nun einen DNA-Treffer mit Bezug auf die seit 26 Jahren in München vermisste Sonja Engelbrecht gegeben.

Aufgrund der neuen Erkenntnisse durchsuchten rund hundert Polizeibeamte am Dienstag das betreffende Waldgebiet bei Kipfenberg. Auch spezielle Leichensuchhunde wurden eingesetzt. Die Suche soll in den kommenden Tagen fortgeführt werden. Ermittelt werde wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts.

Die zuständige Münchner Mordkommission erhofft sich weitere Hinweise zu der Vermissten oder auch zusätzliches Beweismaterial. Die Polizei setzt auch auf Aussagen von möglichen Zeugen, die ab dem 11. April 1995 Beobachtungen in dem Waldgebiet zwischen Kipfenberg und Pfahldorf gemacht haben.

Die Ermittlungen laufen bereits seit dem Verschwinden der jungen Frau. Sonja Engelbrecht war in einer Nacht zum 11. April 1995 in München verschwunden. Sie wollte damals nach Angaben eines Polizeisprechers eine Freundin anrufen und um Abholung bitten, während ein Bekannter die Straßenbahn bestieg. Seitdem gab es keine Spur mehr von ihr. (afp/dl)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!