Polizei überwältigt Geiselnehmer in Euskirchen durch Schuss in die Hüfte

Nach einer Geiselnahme am Donnerstagabend (1. April) in einem Hotel in Euskirchen hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei einen mit einem Messer bewaffneten Tatverdächtigen durch einen Schuss in die Hüfte überwältigt und einen Hotelangestellten (22) aus der Gewalt des Mannes befreit.

Der Mitarbeiter war zuvor durch den Täter leicht verletzt worden. Beide befinden sich derzeit in einem Krankenhaus.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte der noch nicht identifizierte Tatverdächtige den Angestellten gegen 19 Uhr im Eingangsbereich des Hotels mit dem Messer bedroht und festgehalten. Gegenüber alarmierten Polizisten hatte er eine größere Summe Lösegeld gefordert und zudem angegeben, im Besitz von Sprengstoff zu sein.

Einsatzkräfte durchsuchten mit Diensthunden das geräumte Gebäude. Hinweise auf tatsächlich vorhandene Sprengmittel wurden bislang nicht gefunden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. (ots)

