Polizeischuss in Hilpoltstein: Mann schlug auf Vermieter mit Eisenstange ein und zerstörte Wohnung

Hilpoltstein, rund 35 Kilometer südlich von Nürnberg, Donnerstag, 1. August: Kurz nach 19 Uhr ging aus einem Mehrfamilienhaus an der Wittelsbacher Straße ein Notruf bei der Polizei ein.

Die Meldung besagte, dass ein Bewohner mit einer Metallstange auf den 70-jährigen Vermieter eingeschlagen würde, der Täter noch im Haus sei und die gesamte Einrichtung zerstöre.

Opfer in Lebensgefahr

Als die Einsatzkräfte mit mehreren Streifen am Tatort ankamen und das Gebäude absperrten, kam gerade der 70-Jährge mit einer stark blutenden Kopfwunde aus dem Haus gewankt. Ein Notarzt kümmerte sich umgehend um den offensichtlich schwer Verletzten. Der alte Herr wurde anschließend ins Krankenhaus eingeliefert. Nach Angaben des Notarztes war Lebensgefahr nicht auszuschließen.

Plötzlich trat der Tatverdächtige vor das Haus, vielleicht, um seinen Vermieter zu verfolgen. Als er die Polizei bemerkte, rannte er hinter das Haus in den Garten, offensichtlich, um zu fliehen. Doch dort traf er auf weitere Polizeibeamte.

Polizeischuss stoppt Angreifer

Immer noch war der Mann „mit einer massiven Metallstange bewaffnet“, nahm gegenüber den Beamten eine bedrohliche Angriffshaltung ein und ging auf sie zu. Mehrfach wurde er aufgefordert, die Stange wegzulegen und sich zu ergeben. Doch der 39-Jährige ging weiter drohend auf die Einsatzkräfte zu.

In dieser für die Beamten lebensgefährlichen Lage feuerte ein Polizist einen Warnschuss ab.“ (Polizeibericht)

Doch der Angreifer reagierte immer noch nicht. Inzwischen wurde auch Pfefferspray gegen ihn eingesetzt. Dann griff er die Polizisten mit der Eisenstange an.

Es kam zum Schusswaffengebrauch, bei dem der Beschuldigte im Bein getroffen wurde. Er sackte zusammen und konnte unmittelbar danach überwältigt werden.“ (Bert Rauenbusch, Polizeisprecher, PP Mittelfranken)

Der Mann wurde anschließend ärztlich erstversorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Polizei bestätigt gezielten Stopp-Schuss

Nach Rücksprache mit der Polizei, erklärte Polizeisprecher Rauenbusch der EPOCH TIMES, dass der 70-Jährige aktuell nicht in Lebensgefahr schwebe, jedoch stationär aufgenommen wurde. Er habe Verletzungen am ganzen Körper, hauptsächlich jedoch am Kopf. Über die Art der Verletzungen wollte der Beamte nicht näher eingehen.

Gegen den Täter, einen 39-jährigen Deutschen, sei neben dem Warnschuss lediglich ein weiterer Schuss abgegeben worden, der ihn gezielt am Bein traf und den Angriff stoppte.

Die 51-jährige Freundin des Täters hielt sich zu Anfang noch im Haus auf, flüchtete aber zum Zeitpunkt der Zerstörung der Wohnung und wurde am Abend im knapp zehn Kilometer nördlich von Hilpoltstein gelegenen Allersberg angetroffen.

Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt. Das Bayerische Landeskriminalamt wurde in die Ermittlungen eingebunden.