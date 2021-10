Psychisch auffälliger Mann löst Amokalarm an Berufsschule aus

Ein psychisch auffälliger ehemaliger Schüler hat am Dienstag eine Bedrohungslage an einer Berufsschule in Nürnberg mit einem entsprechenden Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Nachdem der Mann mehrere Klassenzimmertüren geöffnet und wüste Drohungen gerufen habe, seien alle verfügbaren Polizeistreifen zu der Schule geschickt worden, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Dienstag mit. In der Folge sei das Schulgelände abgesperrt und durchsucht, der Tatverdächtige aber nicht angetroffen worden.

Hinweise auf eine mögliche Bewaffnung habe es nicht gegeben, es sei auch niemand verletzt worden. Im Zuge der Ermittlungen habe es dann konkrete Hinweise gegeben, dass der 31-Jährige ein ehemaliger Schüler der Berufsschule sei.

Dieser sei schließlich unter körperlichem Zwang festgenommen worden. Nach der Festnahme sei der Unterrichtsbetrieb fortgesetzt worden, den betroffenen Schülern und Lehrern sei psychologische Unterstützung angeboten worden. (afp/dl)

