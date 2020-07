Randale im Almtal: Welfenprinz Ernst August nach Prügelei mit Polizisten kurzzeitig in Psychiatrie

Von seinem Jagdhaus im Almtal aus soll Welfenprinz Ernst August von Hannover den Notruf gewählt haben, weil er im Begriff sei, ermordet zu werden. Gegen die Beamten sei er aggressiv geworden. Er kam kurz in die Psychiatrie. Nun droht ihm der Entzug des Waffenscheins.

Seeidylle, Jagdgebiete, blühende Holzwirtschaft und Wanderwege: Das Almtal in Oberösterreich ist ein Geheimtipp für Anhänger des sanften Tourismus und kann Jahr für Jahr auf eine sechsstellige Anzahl an Nächtigungen hoffen. Auch der deutsche Hochadel hat einen historisch gewachsenen Bezug dazu: Die Welfen errichteten in den 1880er Jahren im nahe gelegenen Gmunden das Residenzschloss Cumberland und mit dem 66-jährigen Ernst August von Hannover verfügt der Urenkel des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. in Grünau über ein Jagdhaus.

Dort sollen sich in der Nacht zum Mittwoch (15.7.) Szenen abgespielt haben, die wenig zum beschaulichen Charakter der Örtlichkeit passen.

Polizei im Almtal in den frühen Morgenstunden verständigt

Um 1.06 Uhr soll, so berichtet die „Kronen Zeitung“, die Polizei im Hauptort Scharnstein von der Leitzentrale zu dem Jagdhaus dirigiert worden sein. Prinz Ernst August soll zuvor einen Notruf abgesetzt und darin erklärt haben, im Graben zu liegen und ermordet zu werden.

Vor Ort befand sich jedoch, als die Beamten eintrafen, nur ein nicht näher beschriebenes Paar, das sich zusammen mit diesen zum Jagdhaus begab, um nach Ernst August zu suchen. Dieser befand sich am Ende auch in dem Gebäude, reagierte allerdings aggressiv auf den Besuch und forderte den Mann und die Frau auf, das Grundstück zu verlassen.

Den Polizeibeamten gestattete der Welfenprinz jedoch den Zutritt zum Haus, wo er diesen eröffnet haben soll, dass der männliche Teil des Paares, das die Beamten erwartet hatte, bereits mehrfach versucht haben solle, ihn zu töten, indem er ihm seine Medikamente nicht gegeben habe.

Unterschiedliche Darstellungen zum Tathergang

Während des Gesprächs soll Ernst August jedoch unvermittelt auch gegenüber den Beamten aggressiv geworden sein und einen davon am Kopf gepackt haben. Nachdem der Polizist ihn abgewehrt hatte, soll der Kaiser-Urenkel zu einem 30 Zentimeter langen Messerschleifer gegriffen und die Beamten bedroht haben. Es gelang diesen jedoch, ihm das Gerät aus der Hand zu schlagen und ihn zu fixieren. Als die Beamten davon ausgingen, dass der Welfenprinz sich beruhigt habe, ließen sie ihn los, woraufhin er einem Beamten ins Gesicht geschlagen haben soll.

Daraufhin habe man ihn erneut fixiert und einen Amtsarzt gerufen, der eine Einlieferung in die psychiatrische Abteilung des Klinikums Vöcklabruck veranlasst habe. Nach einigen Stunden sei Ernst August wieder entlassen worden.

Er selbst erklärt, den Notruf verständigt zu haben, weil er an einer Unterzuckerung leide. Er habe zur Eile gemahnt, weil es ihm schlecht gehe. Aus für ihn nicht nachvollziehbaren Gründen sei die Polizei anwesend gewesen, die Beamten hätten den Eindruck gemacht, betrunken zu sein. Ohne Grund habe ihn einer von ihnen geschlagen. Gegenüber der „Krone“ schildert er den weiteren Fortgang der Nacht wie folgt:

„Fünf Stunden haben sie mich nicht rausgelassen. Sie wollten mich in ein Zimmer bringen und mich niederspritzen. Ich stand die ganze Nacht. Ich hab ihnen gesagt, das tun sie mit mir nicht, ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich hab so lange geschrien, bis ich raus durfte.“

Darf passionierter Jäger Ernst August bald nicht mehr auf die Jagd?

Dem „Focus“ zufolge ermittelt die Staatsanwaltschaft Wels gegen den Prinzen. Diesem würden gefährliche Drohung, schwere Körperverletzung (weil gegen einen Beamten gerichtet), versuchte schwere Körperverletzung und versuchter Widerstand gegen die Staatsgewalt zur Last gelegt. Ernst August habe die Beamten, so die Behörde, mehrfach mit dem Tode bedroht.

Neben dem Tathergang wird die Justiz möglicherweise auch zu klären haben, inwieweit sich Ernst August zum Zeitpunkt des Vorfalls allenfalls in einem Zustand verminderter oder fehlender Schuldfähigkeit befunden hat. Eine bittere Folge könnte die Angelegenheit für ihn jedoch noch haben: Dem passionierten Jäger droht ein Entzug seiner Berechtigung, eine Waffe zu führen.

Seit Ende der 1990er Jahre ist der Welfenprinz in mehreren Fällen in gewalttätige Auseinandersetzungen verwickelt gewesen, unter anderem mit Journalisten, Fotografen und einem Hotelier.

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

Obwohl sich die kommunistischen Regime Osteuropas aufgelöst haben, ist das Böse des Kommunismus nicht verschwunden. Der Kommunismus und seine verschiedenen Mutationen finden sich heute auf der ganzen Welt.

„Das Kommunistische Manifest“ beginnt mit den Worten: „Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus.“ Die Verwendung des Begriffs „Gespenst“ war keine Laune von Karl Marx.

Es ist schade, dass viele grundsätzlich gutherzige Menschen unwissentlich zu Agenten oder Zielen der Manipulation des kommunistischen Gespenstes geworden sind – Lenin nannte diese Menschen „nützliche Idioten“.

Was ist dann das Wesen des Kommunismus? Was ist sein Ziel? Warum sieht er die Menschheit als seinen Feind? Wie können wir ihm entkommen?

Hier weitere Informationen und Leseproben.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]