Raubüberfall: Frankfurter Hauptbahnhof wegen Polizeieinsatzes gesperrt – Täter auf der Flucht

Wegen eines Polizeieinsatzes nach einem möglichen Banküberfall in einer Sparkasse ist der Hauptbahnhof in Frankfurt am Main am Freitagnachmittag vollständig abgesperrt worden. Es laufe ein Einsatz in der angrenzenden Düsseldorfer Straße, teilte die Polizei in der Mainmetropole mit. Es seien zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Der Bereich um den Bahnhof solle gemieden werden.

Mehrere Tatverdächtige waren laut einer Sprecherin der Polizei Frankfurt flüchtig. Über den Kurznachrichtendienst Twitter rief die Polizei dazu auf, keine Bilder von eingesetzten Kollegen zu veröffentlichen.

Wie die Deutsche Bahn erklärte, wurde der Bahnhof „komplett gesperrt“. Es komme zu Verspätungen, Umleitungen und Zugausfällen. Laut Polizei war der Bahnhof gesperrt worden, weil die Täter mit der Bahn flüchten könnten. (afp)