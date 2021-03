Razzia gegen mutmaßliche Menschenhändler in mehreren Bundesländern

Bewaffnete Polizeibeamte bei einer Razzia in Berlin gegen Clankriminalität im November des vergangenen Jahres. Die Polizei geht erneut gegen Clankriminalität in der Hauptstadt und Umgebung vor. Foto: Paul Zinken/dpa/dpa

Gegen mutmaßliche Menschenhändler ist die Bundespolizei am Mittwoch mit einer Razzia in mehreren Bundesländern vorgegangen. Durchsucht wurden seit den frühen Morgenstunden acht Objekte in Berlin, Hamburg und in der schleswig-holsteinischem Gemeinde Timmendorfer Strand, wie die Bundespolizei im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte.

Die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft wegen des Verdachts „des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern“ sowie der Zwangsprostitution richten sich demnach gegen drei Beschuldigte.

Zuvor hatte der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) über die Razzia gegen „vietnamesischstämmige Menschenhändler“ berichtet. Nach rbb-Recherchen wurde unter anderem ein Massagesalon durchsucht, in dem ein illegales Bordell betrieben worden sein soll.

Auch ein „Safehouse“, in dem die Opfer zeitweise untergebracht worden seien, sei durchsucht worden. Mindestens ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Bei den Opfern soll es sich um junge Vietnamesinnen handeln. (afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!