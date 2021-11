Razzia gegen professionelle Diebesbande in Deutschland und Rumänien

In Deutschland und anderen europäischen Ländern sind Ermittler am Dienstag gegen eine mutmaßliche Bande von auf Lastwagenladungen spezialisierten Dieben vorgegangen. Wie die Polizei in Lingen in Niedersachsen mitteile, gab es Durchsuchungen unter anderem im Raum Gütersloh in Nordrhein-Westfalen sowie in Rumänien. Demnach handelt es sich um ein internationales Netzwerk, das nachts auf Rasthöfen hochwertige Fracht aus geparkten Lastwagen entwendete.

Auch Behörden in Baden-Württemberg und in Frankreich waren nach Angaben der Beamten an den Ermittlungen beteiligt. Nach ersten Angaben wurden dabei in Deutschland vier und in Rumänien 19 Verdächtige festgenommen.

Im Raum Gütersloh gab es bei der Aktion neun Durchsuchungen, in Rumänien mehr als 40. Einen abschließenden Überblick gab es noch nicht. Dieser soll erst nach Auswertung des internationalen Großeinsatzes am Freitag vorgestellt werden.

Den ersten Rückmeldungen zufolge wurden bei den Durchsuchungen unter anderem mehr als hundert Laptops sowie weitere Elektrogeräte wie Fernseher und Drucker beschlagnahmt. Die Ermittlungen gegen die professionelle Bande von sogenannten Planenschlitzern wurden von einer Ermittlungsgruppe bei der Polizeiinspektion in Lingen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück geführt.

Die Bande verübte ihre Taten demnach überwiegend auf Rasthöfen an Autobahnen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, insbesondere schwerpunktmäßig an einer bestimmten Anlage bei Salzbergen an der A30.

Zur Beute gehörten neben Elektroartikeln auch Alkohol und Bekleidung. Auf das Konto der Gruppe gehen nach Erkenntnissen der Polizei über hundert Taten mit einem Schaden von zwei Millionen Euro. (afp/dl)

