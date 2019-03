Rebecca (15), vermisst: Gibt man das Mädchen auf? – Laut Polizei „keine neuen Suchmaßnahmen vorgesehen“

Der Fall um die vermisste Berliner Schülerin Rebecca Reusch zieht sich in die Länge. Zahllose Suchaktionen hat die Polizei schon in Berlin und Brandenburg unternommen, doch von der 15-Jährigen fehlt jede Spur.

Wie der „Merkur“ berichtet, soll nun vorerst Schluss sein, mit der Suche nach dem Mädchen aus Berlin-Britz.

Nachdem am Freitag erneut mit einem Suchhund an der Autobahn A12 Berlin nach Frankfurt/Oder nach einer Leiche gesucht und nichts gefunden wurde, erklärte am Samstag ein Polizeisprecher:

Es sind keine neuen Suchmaßnahmen vorgesehen.“ (Polizeisprecher)

Doch wie geht es nun weiter?

Am Montag soll nun entschieden werden, ob und wenn ja, wann weitergesucht werden soll. Das weitere Vorgehen findet in Abstimmung von Staatsanwaltschaft und Mordkommission statt, sagte demnach eine Polizeisprecherin. (sm)