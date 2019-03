Rebecca (15), vermisst in Berlin: Vater Reusch glaubt an Entführung – Ist die Polizei auf einer falschen Fährte?

Im Fall der vermissten Berliner Schülerin Rebecca Reusch (15) sprach „Bild“ nun mit der 23-jährigen Schwester des Mädchens. Vivien hatte mehrfach über das Internet private Suchaktionen gestartet, während Schwager Florian (27), Ehemann der ältesten Schwester Jessica, in Untersuchungshaft sitzt und schweigt.

Wie Vivien im Gespräch mit dem Blatt schilderte, hätten Jessica und Rebecca am Vorabend ihres Verschwindens Pizza bestellt und das Computerspiel „Sims“ gespielt. Auch hätten sie nach einem Wohnwagen für den Urlaub gesucht. Rebecca sei ganz normal gewesen, habe mit ihrer kleinen Nichte (2) getanzt, so die 23-Jährige.

Nachdem die Mordkommission uns die Indizien präsentierte, sagte der Ermittler: ‚Was wollen Sie denn noch alles hören, bis Sie glauben, dass er schuldig ist?‘ Die hatten von Anfang an nur einen Schuldigen.“

Doch das Schweigen des einzigen Tatverdächtigen, Florian R., weist nicht auf dessen Unschuld hin.

Auch Rebeccas Vater, Bernd Reusch (52), kann die Ungewissheit um das Schweigen von Florian nicht mehr ertragen. „Bild“ gegenüber sagte er: „Ich habe mit Florian gesprochen. Ich fragte ihn, ob er weiß, wie ich mich fühle. Ich vermisse meine Tochter.“

Bernd Reusch vermutet, dass Florians Mutter dem 27-Jährigen geraten habe, zu schweigen. Er bat seinen Schwiegersohn: „Bitte rede endlich!“

Etwas Schlimmeres als Mord gibt es doch nicht. Florian, bitte brich dein Schweigen und erzähle endlich alles! (…) Egal was er am Morgen getan hat. Es kommt doch sowieso alles ans Licht.“

Der Fliesenlegermeister hofft indes, dass der Fall noch eine gute Wendung nimmt und hofft: „Sie lebt. Sie ist verschleppt worden. Sie befindet sich in irgendeinem Keller, einem leerstehenden Haus.“

Sie ist irgendwo eingesperrt und kommt nicht an ihr Handy. Ich bitte jeden die Augen offen zu halten, in Häuser, Keller und Wohnwagen zu schauen, wie das Mädchen, das jetzt befreit werden konnte. Was ist das nur für eine Welt …“